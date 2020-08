La circulation des trains reprend entre Bruxelles-Luxembourg et Ottigines

La circulation des trains a repris mardi peu avant 22h00 entre Bruxelles-Luxembourg et Ottignies, annonce la SNCB sur son site internet. Plus aucun train ne circulait entre ces deux gares à la suite d'un incident survenu peu après 20h00 en gare d'Etterbeek.La circulation des trains reprend progressivement. Des retards et suppressions restent possibles, précise la compagnie qui avait mis des bus de remplacement entre les deux gares. (Belga)

