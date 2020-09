La Coalition Climat appelle les partis en négociation à passer à l'action

La Coalition Climat a appelé mardi les partis en négociations autour des pré-formateurs Conner Rousseau et Egbert Lachaert à remplir leurs engagements de campagne et à profiter de la reconstruction post Covid-19 pour accélérer la transition vers une société alliant justice sociale et respect des limites planétaires, indique-t-elle dans un communiqué.La crise du coronavirus a en effet montré la nécessité "de prendre soin de notre planète et de l'ensemble de celles et ceux qui l'habitent, rappelle la Coalition, deux ans après le début des manifestations citoyennes en faveur du climat. La communauté scientifique s'accorde, en outre, pour souligner que la crise climatique entraînera des dégâts infiniment plus importants que ceux du Covid-19, poursuit la Coalition. "Le moment est venu pour nos responsables politiques d'enfin passer à l'action. Entre sécheresses, ouragans ou inondations, les derniers mois ont montré que les conséquences des changements climatiques sont de plus en plus concrètes, partout dans le monde. C'est pourquoi les plans de reconstruction post COVID-19 doivent être construits autour d'une triple colonne vertébrale: prospérité économique, justice sociale et respect des limites planétaires. C'est cette vision transversale qui doit être la colonne vertébrale de l'accord de gouvernement", conclut Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition Climat. (Belga)