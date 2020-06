La Commission promet 300 millions pour un meilleur accès mondial aux vaccins

La Commission européenne, déjà grande donatrice de son marathon des donateurs "Réponse mondiale au coronavirus", a indiqué jeudi qu'elle promet également un don de 300 millions d'euros à Gavi, l'Alliance du vaccin, un partenariat public-privé mondial établi en Suisse et qui vise à améliorer l'accès aux vaccins dans les pays pauvres.Gavi est déjà impliquée dans la "Réponse mondiale au coronavirus" sur le plan des vaccins, mais l'Alliance a également du travail à fournir au-delà de la pandémie, pour améliorer la vaccination contre les maladies infectieuses dans leur ensemble, a souligné la présidente de la Commission Ursula von der Leyen dans une allocution. Selon la Commission, le montant promis pour 2021-2025 permettra entre autres de faire vacciner 300 millions d'enfants et de financer la constitution de stocks d'urgence de vaccins. Le don n'est qu'une promesse à ce stade, car ces millions devraient venir du prochain budget pluriannuel de l'UE, qui n'a pas encore été approuvé. La Commission a récemment établi une nouvelle proposition de cadre budgétaire 2021-2027, qui doit cependant encore être négociée avec les Etats membres et le Parlement, et adoptée. (Belga)