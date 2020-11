La commune de Courcelles impose le port du masque à l'école à partir de six ans

La commune de Courcelles a décidé vendredi d'imposer à partir de lundi le port du masque à l'école dès l'âge de six ans, indique-t-elle sur sa page Facebook. La mesure sera en vigueur jusqu'aux vacances de Noël.Le port du masque devient donc obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans au sein des établissements scolaires, à l'exception des moments de pratique sportive. La commune justifie cette mesure par la volonté de suivre les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l'Unicef en la matière. Le port du masque buccal ou de toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial, reste par ailleurs obligatoire dès l'âge de 12 ans sur tout le territoire de Courcelles jusqu'au 13 décembre. (Belga)