La compagnie japonaise ANA supprime des vols européens, à l'exception de Bruxelles

La compagnie aérienne japonaise ANA supprime jeudi et vendredi une série de vols vers l'Europe qui auraient dû survoler l'Ukraine. Le vol Tokyo-Bruxelles, en revanche, est maintenu et passera par l'Asie centrale.Une des raisons de maintenir ce vol est le fait que des vaccins contre le coronavirus sont transportés, explique ANA. Le vol pourrait en revanche prendre plus de temps que prévu car il est dévié de son parcours habituel. (Belga)

