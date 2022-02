La compagnie pétrolière Total visée par une action militante du collectif "Liège sans pub"

Le siège social de Total Energies à Liège et une station service de la même enseigne à Grivegnée ont été prises pour cible par des militants du collectif "Liège sans pub", dans la nuit de mercredi à jeudi. "Il s'agit de dénoncer le discours idéologique 'd'énergie verte' véhiculé par la campagne publicitaire en cours" de la compagnie pétrolière, expliquent les militants dans un communiqué publié jeudi.Des photos et vidéos de l'action diffusées par le collectif témoignent du démantèlement d'une large affiche publicitaire du groupe Total. Le slogan "Total dépense 29 millions pour déjouer les luttes contre le dérèglement climatique", a ensuite été peint sur l'affiche démontée. Cette bâche publicitaire a encore été utilisée pour emballer des pompes à essence de la station service Total de Grivegnée. "Par cette action, nous dénonçons l'hypocrisie et le rôle important de Total dans la crise climatique et environnementale que nous vivons. Plus généralement, le but de cette action est d'alerter sur deux expressions toxiques qui empoisonnent les discours idéologiques jusqu'au cœur même des mouvements écologistes: l'électricité "verte" et la "transition énergétique", explique le collectif dans un communiqué diffusé tôt jeudi matin. En focalisant l'attention sur de "bonnes" et les "mauvaises" énergies, la question de la diminution de la dépendance aux énergies est ignorée, déplore le collectif. "Supprimons déjà l'énergie gaspillée par la pub. Sortons du dogme consumériste", enjoint celui-ci. (Belga)

