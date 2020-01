La confiance des chefs d'entreprise se redresse en janvier pour le 5e mois consécutif

Le baromètre de conjoncture de la Banque nationale de Belgique (BNB) a poursuivi en janvier la progression qu'il avait amorcée en septembre de l'année dernière, a annoncé vendredi la BNB.La courbe synthétique brute de la confiance des entrepreneurs s'est établie à -2, contre -3,4 en décembre 2019. Elle reste ainsi à un niveau plus élevé que sa moyenne depuis 1980 (-7,0). Le climat des affaires s'est renforcé en janvier dans toutes les branches d'activité, et surtout dans les services aux entreprises. Seule la construction a vu une détérioration du climat des affaires. Dans ce secteur, le repli de l'indicateur est dû surtout à une sensible révision à la baisse des perspectives de demande, note la BNB. La courbe synthétique globale lissée, qui reflète la tendance conjoncturelle sous-jacente, reste quant à elle orientée à la hausse à la faveur des évolutions positives notées au cours des derniers mois. Enfin, le degré d'utilisation des capacités de production dans l'industrie manufacturière a légèrement décliné en comparaison du trimestre précédent, revenant de 79,4 % en octobre 2019 à 78,6 % en janvier 2020, selon la BNB. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.