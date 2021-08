La conquête du Mexique par les Espagnols a été un "échec", selon le président mexicain

Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) a qualifié vendredi d'"échec retentissant" la conquête du Mexique par les conquistadors espagnols, à l'occasion des 500 ans de la chute de l'empire aztèque."Ce désastre, cataclysme, catastrophe, quel que soit le nom que vous voulez lui donner, nous permet de soutenir que la conquête a été un échec retentissant", a déclaré AMLO qui était accompagné de représentants de peuples indigènes du Mexique, du Canada et des États-Unis et de descendants de Moctezuma II, le dernier empereur aztèque. AMLO a en outre évoqué les maladies dont ont souffert les indigènes mexicains à la suite de l'arrivée des Espagnols, qu'il a accusés de s'être emparés de grandes quantités d'or. "L'or qu'ils ont pris au Mexique, pendant les 300 ans" qu'a duré la colonie espagnole, "était de 182 tonnes", a-t-il dit. Le président de gauche a rappelé qu'il avait à maintes occasion appelé le gouvernement et la monarchie espagnoles à formuler des excuses pour les massacres, les pillages et l'esclavage auxquels les indigènes ont été soumis avant l'indépendance du Mexique (1810-1821). Sans avoir jamais obtenu de réponse favorable à cette demande, Lopez Obrador a demandé "pardon aux victimes de la catastrophe causée par l'occupation militaire espagnole de la Méso-Amérique et du reste du territoire de l'actuelle République mexicaine". "De quel type de civilisation pouvons-nous parler si la vie de millions d'êtres humains est perdue et que la nation, l'empire ou la monarchie dominante ne parvient pas, en trois siècles de colonisation, à récupérer la population qui existait avant l'occupation militaire?", a ajouté le président au zócalo, la place centrale de Mexico, construite sur les vestiges du plus grand temple de l'empire aztèque. (Belga)