La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques, selon l'agence sud-coréenne Yonhap

La Corée du Nord a tiré deux "missiles balistiques" en direction de la mer de l'est, a annoncé mercredi l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, quelques jours après la visite en Corée du Sud du président américain Joe Biden.Les chefs d'état-major interarmées sud-coréens ont annoncé les deux lancements, a rapporté Yonhap, précisant que le type de missiles lancé n'a pas été "spécifié". Ces deux tirs sont les derniers d'une série de tests d'armement qui a débuté cette année. Lors son séjour en Corée du Sud, M. Biden s'est entretenu avec le président nouvellement élu, Yoon Suk-yeol. Tous deux ont évoqué une intensification des exercices militaires face aux menaces du Nord. Au dernier jour de sa visite à Séoul, M. Biden a déclaré aux journalistes qu'il n'avait qu'un message a adressé au leader nord-coréen Kim Jong Un: "Bonjour. Point final". Il avait cependant ajouté que les États-Unis étaient "prêts à faire face à tout ce que fait la Corée du Nord". Pyongyang s'est fixé comme priorité de développer et moderniser son arsenal, y compris nucléaire, et a multiplié les tests d'armement ces derniers mois, blâmant l'attitude "hostile" des Etats-Unis à son encontre. En mars, la Corée du Nord avait notamment lancé un missile balistique intercontinental à pleine portée (ICBM). Des images satellites indiquaient récemment que la Corée du Nord avait repris la construction d'un réacteur nucléaire depuis longtemps en sommeil. (Belga)

