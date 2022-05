La Corée du Nord a tiré un missile balistique, selon l'armée sud-coréenne

La Corée du Nord a tiré un "missile balistique non identifié" vers l'est mercredi, a annoncé l'armée sud-coréenne, citée par l'agence de presse Yonhap.Ce tir, le dernier d'une série de tests d'armement cette année ressemblant à un pied de nez aux sanctions internationales contre Pyongyang, intervient alors que le président américain Joe Biden conclut un voyage en Corée du Sud et au Japon. (Belga)

