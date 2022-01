La Corée du Nord a tiré un projectile non identifié

La Corée du Nord a tiré dimanche un "projectile non identifié" dans la mer de l'Est, aussi appelée mer du Japon, a indiqué l'agence de presse Yonhap, citant une source militaire de Corée du Sud.Il s'agit du septième essai d'armement effectué depuis le début de l'année par Pyongyang qui montre ses muscles tout en ignorant les propositions américaines de dialogue. La dernière fois que la Corée du Nord avait mené autant d'essais en un mois remonte à 2019, après l'échec de négociations entre le leader nord-coréen Kim Jong Un et le président américain de l'époque Donald Trump. Depuis, les pourparlers entre les deux pays sont dans l'impasse et l'économie nord-coréenne ploie sous le coup des sévères sanctions internationales et de la fermeture des frontières que le pays s'est imposé pour se protéger du Covid-19. Pyongyang a déjà mené deux essais cette semaine et a procédé à au moins quatre autres tests ce mois-ci, affirmant avoir notamment lancé des missiles hypersoniques les 5 et 11 janvier. Au début du mois, la Corée du Nord a laissé entendre qu'elle pourrait reprendre ses essais nucléaires et d'armes à longue portée, suspendus depuis 2017. Ces essais interviennent dans une période délicate pour la région: la Chine, seul allié majeur du régime nord-coréen, accueille les Jeux olympiques d'hiver en février et la Corée du Sud tient une élection présidentielle en mars. (Belga)

