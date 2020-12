La Croix-Rouge gèrera le centre de testing de la gare de Bruxelles-Midi

La gestion et l'organisation du centre de testing qui sera installé prochainement à la gare de Bruxelles-Midi sera effectuée par la Croix-Rouge de Belgique, a indiqué la SNCB jeudi.La SNCB s'occupera du soutien logistique, dont l'emplacement du centre à l'intérieur ou à l'extérieur de la gare et la signalisation nécessaire. La véritable organisation sera entre les mains de la Croix-Rouge, qui étudie actuellement la capacité de tests et les heures d'ouverture, selon Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB. Le centre de test devrait être opérationnel à partir de samedi. Les autorités ont annoncé mercredi que les Belges au retour d'une zone rouge devraient se faire tester rapidement. A partir de ce jeudi, toute personne qui est restée plus de deux jours dans une telle zone doit se mettre en quarantaine. Les voyageurs doivent être testés immédiatement le jour de leur retour, ainsi que sept jours plus tard. À cette fin, il a été décidé d'étendre la capacité de tests existante à l'aéroport de Bruxelles et de développer de nouveaux centres à l'aéroport de Charleroi et à la gare de Bruxelles-Midi. (Belga)