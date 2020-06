La Croix-Rouge installera son futur QG à Namur en 2023

La Croix-Rouge prendra possession de son futur Centre de coordination à Namur mi-2023 alors qu'elle était installée depuis 2004 rue de Stalle à Uccle, a fait savoir la Fondation jeudi par communiqué.Le Centre de coordination regroupera en un seul lieu trois entités, jusqu'ici réparties entre Bruxelles et la Wallonie: la coordination des actions opérationnelles de secours, d'aide sociale et notamment de formations aux premiers secours; le service d'encadrement de l'accueil des demandeurs d'asile et les services support (comptabilité, service informatique, Ressources Humaines (RH) et communication). Ce futur déménagement concerne 277 personnes, dont un quart travaille à Bruxelles, a précisé la Croix-Rouge. "L'installation à Namur, dans un bâtiment passif, sobre, fonctionnel et lumineux, avec des espaces de travail flexibles, est en ligne avec les évolutions de la société, pour faire face aux enjeux d'aujourd'hui et demain", a commenté la porte-parole Nancy Ferroni. Le bâtiment de la rue de Stalle, ne répondant plus aux normes énergétiques actuelles, sera mis en vente. La Croix-Rouge souligne qu'elle conservera une activité sur Bruxelles, notamment à travers ses 16 sections locales dans la capitale et d'autant plus que son siège national est situé, et restera, à Bruxelles. (Belga)