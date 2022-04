La Croix-Rouge lance une campagne pour inciter au don de sang

Le service du sang de la Croix-Rouge de Belgique lance une nouvelle campagne pour inciter les Belges à donner leur sang, alors que les stocks actuels sont plutôt critiques, annonce l'ONG jeudi. Sous l'appellation "Vivaaaaant", la campagne veut créer un "nouvel élan pour le don de sang" en créant "la plus longue chaîne de cris de vie".Donner son sang, cela signifie sauver des vies. C'est sur cet aspect positif que la Croix-Rouge veut insister dans sa nouvelle campagne. "Pour vivre pleinement, certains ont besoin de notre soutien et des dons de sang", souligne l'ONG, qui appelle dès lors les Belges à se filmer avec leur smartphone en train de crier "Vivant" et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. L'objectif : créer une chaîne de "cris de vie". Ces cris pourront être convertis en dons, et le but est d'atteindre 40.000 dons de sang d'ici la fin du mois de juin. La campagne s'adresse principalement aux jeunes adultes connectés "afin de les sensibiliser au maximum, les inciter à donner du sang et fidéliser cet acte de solidarité", explique, dans un communiqué, Thomas Paulus, responsable communication du service du sang. Chaque année en Belgique francophone, environ 90.000 personnes donnent leur sang, permettant à la Croix-Rouge de récolter plus de 150.000 poches. Cependant, d'une année à l'autre, près de 20.000 donneurs et donneuses arrêtent leur don, temporairement ou définitivement, ce qui fait que l'ONG est constamment en recherche de nouveaux donateurs. Moins d'une personne sur dix donne son sang, alors qu'une sur sept aura un jour besoin d'une transfusion pour continuer à vivre, selon la Croix-Rouge. Selon le site de la Croix-Rouge, seuls les stocks du groupe sanguin AB+ sont à un niveau suffisant, tandis qu'ils sont critiques pour tous les autres groupes. (Belga)