La Croix-Rouge sensibilise au don de plasma

La Croix-Rouge a lancé le 15 novembre dernier une quinzaine de sensibilisation au don de plasma, indique-t-elle dimanche. "Pour certains patients souffrant d'un trouble des défenses immunitaires, le plasma est indispensable et offre la seule et unique possibilité d'avoir enfin une vie normale", souligne l'organisme.Donner son plasma est un peu plus long qu'un don de sang mais la quantité de plasma prélevée est près de trois fois supérieure à celle contenue dans une poche de sang. En outre, il est possible de donner son plasma plus souvent, jusqu'à deux fois par mois, et le geste est sans danger pour le donneur, rappelle la Croix-Rouge. Jusqu'à 130 dons sont nécessaires pour soigner une personne immuno-déficiente, alors que 15.000 personnes en Belgique souffrent de cette maladie. "Aujourd'hui, la Croix-Rouge a vraiment besoin de plus de dons de plasma", précise-t-elle dans un communiqué. Ces dons se font exclusivement sur rendez-vous. (Belga)

