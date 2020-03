La CSC Services publics contre la réouverture, même partielle, des recyparcs wallons

La CSC Services publics demande mardi à la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo), de prolonger la fermeture des recyparcs wallons. Les journaux du groupe Sudpresse relayaient mardi une possible réouverture partielle et conditionnée des parcs à conteneurs la semaine prochaine. Un plan de réouverture est toutefois encore à l'étude et les modalités sont en cours de rédaction, pour un passage devant le gouvernement wallon mercredi, a indiqué la porte-parole de la ministre à l'agence Belga."Cela va à l'encontre des mesures de confinement édictées par le fédéral. Ce type de déplacement n'est pas considéré comme essentiel et n'est donc pas autorisé", dénonce le syndicat chrétien qui craint une ruée des citoyens vers les recyparcs en cas de réouverture. "Plusieurs pistes sont à l'étude comme la prise de rendez-vous ou l'adaptation des horaires", expliquait pour sa part Mme Tellier dans la presse. Les plus de 200 recyparcs répartis sur le territoire wallon sont fermés depuis le 18 mars dernier, la priorité ayant été donnée à la collecte des déchets résiduels et organiques en porte-à-porte. Sudpresse soulevait en revanche la problématique de l'accumulation des déchets PMC ou papiers cartons pour les personnes vivant en appartement mais aussi l'augmentation des dépôts clandestins. "La gestion des déchets doit être assurée pour éviter qu'une deuxième crise sanitaire ne vienne s'ajouter à celle liée au Covid-19", justifiait dès lors la ministre. Un plan de réouverture partielle "est effectivement à l'étude pour un passage en gouvernement wallon demain. Les modalités du plan de réouverture sont en cours de rédaction", a confirmé mardi Nathalie Guilmin, la porte-parole de Céline Tellier. (Belga)