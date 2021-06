La Défense a déjà dépensé plus de 650.000 euros consacrés à la traque du fugitif Jürgen Conings

L'armée est aussi directement impliquée dans la traque de Jürgen Conings depuis un mois et y a déjà consacré plus de 650.000 euros, rapporte Le Soir mercredi.La Défense fournit un appui en matière de renseignement mais aussi en hommes et en matériel à la police dans la traque du fugitif d'extrême droite. Les dépenses comprennent les primes extra versées aux soldats (mobilisés les week-ends par exemple), mais surtout le coût matériel et en carburant. La Défense a mis à disposition des recherches plusieurs véhicules blindés, ainsi qu'un hélicoptère de combat NH90. (Belga)