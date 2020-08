La distance de sécurité va passer à un mètre dans les lieux culturels

À partir du 1er septembre prochain, les distances de sécurité à respecter entre spectateurs isolés ou bulles de spectateurs dans les lieux culturels de Wallonie et de Bruxelles sera ramenée à un mètre, contre un mètre et demi actuellement, a annoncé mercredi la ministre de la Culture, Bénédicte Linard.Cette réduction concerne tant les événements intérieurs qu'extérieurs. Le porte du masque dans une salle de spectacle restera obligatoire dès 12 ans (sauf pour les artistes présents sur scène). Les opérateurs culturels devront continuer à respecter des mesures d'hygiène strictes (aération, présence de gel, nettoyage). L'entrée et la sortie des spectateurs devront être organisées de manière à éviter les concentrations de public dans des espaces restreints. (Belga)