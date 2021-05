La doyenne de l'humanité, 118 ans, renonce au relais de la flamme olympique

La personne la plus âgée du monde, une femme japonaise de 118 ans, ne participera pas finalement au relais de la flamme olympique des JO de Tokyo en raison d'une hausse des cas de Covid-19 dans le pays, a annoncé sa famille vendredi.Kane Tanaka, qui habite à Fukuoka dans le sud du Japon, avait prévu de porter la torche sur son fauteuil roulant lors du passage du relais dans sa ville mardi. Mais dans un communiqué, sa famille a finalement annoncé qu'elle ne participerait pas à la manifestation car "la propagation du coronavirus n'a pas été contenue". "La maison de retraite où réside Kane a interdit les visites pour éviter la diffusion de microbes et a jusqu'ici réussi à assurer la sécurité de ses résidents", a déclaré la famille de la doyenne de l'humanité. "Compte tenu de la situation actuelle, c'est très, très dommage, mais nous avons décidé que Kane Tanaka ne participerait pas au relais de la flamme", ont ajouté ses proches. La famille a déclaré qu'elle attendait avec impatience cette opportunité "précieuse et rare" et aurait voulu que la participation de Tanaka soit une inspiration pour le public. Tanaka est née le 2 janvier 1903, la même année que l'écrivain britannique George Orwell ou l'acteur Fernandel. Cette année-là, les frères Wright effectuaient le premier vol motorisé et Marie Curie devenait la première femme à remporter un Prix Nobel. (Belga)