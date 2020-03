La FEB salue l'accord intervenu avec le secteur financier

La Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) "soutient pleinement" les mesures annoncées ce dimanche après l'accord conclu entre le gouvernement fédéral et le secteur financier "ainsi que toutes les mesures publiques similaires visant à soutenir la liquidité des entreprises", a-t-elle réagi."Outre le report de paiement des cotisations à l'ONSS et au fisc, les banques prennent à leur tour un certain nombre d'initiatives importantes qui, conjointement avec les garanties publiques, sont aujourd'hui susceptibles de faire la différence pour surmonter financièrement la crise du coronavirus. Cet accord offre un ballon d'oxygène à nos entreprises et aux particuliers qui doivent rembourser un prêt dans les mois à venir", a ainsi commenté Pieter Timmermans, l'administrateur délégué de la fédération patronale. Ces mesures devront toutefois "faire l'objet d'un suivi attentif afin de préserver la solidité de notre système bancaire à long terme", a-t-il averti. Tout comme la FEB, le patronat flamand s'est lui aussi réjoui de l'accord conclu. "Nous sommes heureux que le Fédéral et les banques aient pu s'entendre rapidement. Nous sommes particulièrement reconnaissants des efforts fournis par le secteur financier afin de soutenir les entreprises en ces temps difficiles. Elles pourront ainsi garder la tête hors de l'eau et, espérons-le, redémarrer plus vite quand cette crise sera derrière nous", a souligné Hans Maertens, l'administrateur délégué du Voka. Dimanche après-midi, le ministre fédéral des Finances, Alexander De Croo a annoncé le report de tous les remboursements de crédits - y compris les crédits hypothécaires - pour les entreprises non financières et les indépendants viables jusqu'au 30 septembre prochain; une mesure qui s'étend également aux ménages pouvant justifier d'un préjudice financier lié à l'épidémie. Le Fédéral va par ailleurs activer un régime de garantie pour l'ensemble des nouveaux crédits et des nouvelles lignes de crédit d'une durée maximale de 12 mois que les banques octroient aux entreprises non financières et aux indépendants viables, "afin de continuer à financer l'économie réelle", a ajouté le ministre. (Belga)