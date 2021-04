La fédéral débloque 50 millions supplémentaires pour la politique d'asile

Le Conseil des ministres a marqué vendredi son accord sur la répartition des crédits supplémentaires pour la politique d'asile et de migration pour l'année 2021, annonce samedi le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi (CD&V).Il s'agit de moyens supplémentaires s'élevant, pour 2021, à 50 millions d'euros, conformément à l'accord de gouvernement sur une politique d'asile qualifiée par l'exécutif d'"humaine et résolue". "Dans le but d'assurer le bon déroulement des procédures de recrutement prioritaires pour les services d'asile et de migration, le conseil des ministres a également approuvé un renforcement temporaire de Selor, tandis qu'une manière flexible de recruter est à l'étude pour répondre aux fluctuations au sein des services d'asile", ajoute le communiqué. (Belga)