La fédération belge publie les critères de sélection: 8 Belges déjà qualifiés pour l'Euro d'athlétisme

La fédération belge d'athlétisme (Belgian Athletics) a publié les critères de sélection pour l'Euro d'athlétisme, qui se déroulera du 25 au 30 août à Paris. Huit athlètes belges ont déjà atteint les minima exigés.Pour la plupart des disciplines, la période de sélection ne commence pas avant le 15 mars. Cependant, les performances de l'année dernière comptent également pour les épreuves les plus difficiles. Cela évite aux athlètes d'être sollicités à outrance en un cours laps de temps. En conséquence, huit compatriotes ont déjà obtenu leur billet pour l'Euro. Chez les dames, cela concerne Nafi Thiam, Noor Vidts et Hanne Maudens en hepathlon et Nina Lauwaert en semi-marathon. Chez les messieurs, Thomas Van der Plaetsen en décathlon ainsi que Amaury Paquet, Soufiane Bouchikhi et Bashir Abdi en semi-marathon peuvent se rendre dans la capitale française. Bouchikhi est également qualifié pour le 10.000 mètres. Seuls trois athlètes peuvent être sélectionnés par pays et par discipline. Cela signifie que les athlètes retenus pour l'instant ne sont pas encore assurés de leur participation. Si plus de trois athlètes d'une même discipline réussissent le critère de sélection, les athlètes ayant réalisé les trois meilleures performances, dans la période de sélection, seront sélectionnés. (Belga)