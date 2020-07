La fédération britannique de cyclisme annule ses championnats nationaux en 2020

Les championnats britanniques de cyclisme n'auront pas lieu en 2020, a annoncé vendredi British Cycling, la fédération britannique. Cette décision, prise en raison de la pandémie de Covid-19, empêchera le déroulement des épreuves sur route, en mountainbike et BMX.Aucune course au niveau national n'est autorisée en Grande-Bretagne avant le 1er septembre. Selon British Cycling, après consultation des équipes et des organisateurs, il n'est pas possible d'organiser plus tard dans l'année des événements qui étaient prévus pour le printemps ou l'été. "Après plusieurs mois d'exploration de solutions alternatives et de discussions avec les autorités compétentes, nous avons pris aujourd'hui la décision difficile d'annuler officiellement toutes les séries nationales et les championnats nationaux dans les disciplines de la route, du cross-country, de la descente et du 4X VTT, du BMX et du vélo de vitesse. Ce n'est pas une décision que nous avons jamais voulu prendre, mais dans l'intérêt de la clarté et de la certitude pour nos équipes, nos coureurs et les organisateurs d'événements, nous pensons que c'est la bonne. Je suis heureux de dire que les organisateurs qui devaient organiser des événements en 2020 les conserveront pour 2021", a précisé Rod Findlay, directeur à la British Cycling. Le championnat britannique sur route devait se dérouler sur la distance de 172,7 km entre Birmingham et Wolverhampton. L'année dernière, le titre britannique avait été enlevé par Ben Swift. Alex Dowsett s'était emparé du titre de contre-la-montre. Alice Barnes avait réalisé le doublé chez les dames sur la route, en ligne et contre-la-montre. Ces coureurs resteront en possession de leur maillot national pendant une année supplémentaire. (Belga)