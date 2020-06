La fermeture à 1h du matin dans l'Horeca est une demande francophone

Les restaurants et les cafés pourront rouvrir leurs portes jeudi prochain, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès mercredi à l'issue du Conseil National de Sécurité. L'heure de fermeture maximale a été fixée à 1h du matin et non à minuit comme attendu. "Cela est dû à la mentalité méridionale des francophones. Ils mangent plus tard", a justifié la ministre fédérale de l'Economie Nathalie Muylle (CD&V)."Nous en avons discuté. Nous avions côté flamand un accord pour minuit, mais chez les francophones, qui ont davantage une mentalité du sud, on mange plus tard. Pour eux, il était impossible d'envisager d'organiser deux services à 19h et 21h dans les restaurants. Ils le font plutôt à 20h et 22h. C'est pourquoi nous avons convenu de fixer l'heure de fermeture à 1h du matin." Les magasins de nuit devront également fermer à 1 heure du matin. Nathalie Muylle insiste par ailleurs pour que les réservations soient utilisées autant que possible. "Nous demandons également de limiter autant que possible les mouvements dans le restaurant. Restez à table. Ne vous promenez pas constamment pour fumer ou discuter. Dans tous les cas, la distance d'un mètre et demi entre les tables doit être respectée." (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.