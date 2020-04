La FGTB veut rendre contraignant dès le 4 mai le guide des bonnes pratiques en entreprise

Le président de la FGTB Robert Verteneuil a plaidé jeudi sur Bel-RTL pour rendre contraignant, dès le début de la première phase du déconfinement ce 4 mai, le guide des partenaires sociaux sur les recommandations et les mesures de sécurité en entreprise.Les arrêtés de pouvoirs spéciaux qui établissent les règles de reprise du travail dans les entreprises essentielles et non essentielles verront leurs effets prendre fin le 3 mai, a exposé le président du syndicat socialiste. "À partir du 4 mai, il n'y a plus de référence. Donc c'est très simple: un guide a été édité par les partenaires sociaux, tout le monde s'en félicite, rendons-le obligatoire et contraignant. Il sera ainsi la référence", selon M. Verteneuil. Ce guide porte sur des règles de distanciation, de travail à domicile, de transport, etc. Ce serait sur cette base que les secteurs négocieraient leurs conditions particulières, afin de coller aux réalités de terrain, a ajouté le syndicaliste, alors que se poursuivent les discussions pour un protocole de règles sanitaires dans le secteur de la construction. (Belga)