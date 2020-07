La FIA fait un don d'un million d'euros pour la diversité dans le sport automobile

La Fédération internationale automobile (FIA) va verser un million d'euros à la fondation récemment créée par la Formule 1 pour promouvoir la diversité dans le sport automobile. Jean Todt, le président de la FIA, l'a confirmé dimanche en préambule du premier Grand Prix de la saison en Autriche.Cette contribution doit permettre de développer "une culture plus inclusive et plus diversifiée" en Formule 1 et dans les autres disciplines du sport automobile en attirant davantage de talents et en finançant des stages et des apprentissages pour les groupes sous-représentés. La FIA va également donner la priorité à une réserve diversifiée de jeunes pilotes et identifier et éliminer les obstacles pour entrer dans les diverses disciplines allant du karting à la Formule 1. "La FIA est guidée par les principes fondamentaux de nos statuts qui nous poussent à combattre toute forme de discrimination en raison de la couleur de la peau, de la religion, de l'origine ethnique ou sociale", a déclaré Jean Todt. (Belga)