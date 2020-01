La fièvre de Lassa fait une quarantaine de morts au Nigéria

Quarante-et-une personnes contaminées par la très contagieuse fièvre de Lassa sont mortes au Nigéria depuis le début du mois, a indiqué mardi le centre national de contrôle de la santé.La maladie touche désormais 19 états du Nigéria, soit 10 de plus que la semaine précédente, pour un total de 258 cas depuis le 1er janvier. La fièvre hémorragique de Lassa entraîne principalement une grande faiblesse, des maux de têtes, des vomissements et des douleurs musculaires. Endémique dans plusieurs régions d'Afrique de l'Ouest, elle y contamine entre 100.000 et 300.000 personnes par an, pour environ 5.000 décès. (Belga)