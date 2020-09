La fille de 11 ans disparue à Ixelles a été retrouvée saine et sauve

La jeune fille âgée de 11 ans qui avait disparu vendredi soir à Ixelles a été retrouvée saine et sauve, a signalé Child Focus dimanche sur Twitter.La police avait lancé un avis de recherche dans la nuit de samedi à dimanche, à la requête du parquet de Bruxelles et en collaboration avec Child focus. Gwenaëlle De Smaele avait quitté son domicile situé rue de Venise à Ixelles vendredi vers 17h00. Elle avait encore été vue vers 20h00 dans les alentours de la rue de la Tulipe à Ixelles et avait disparu depuis. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.