La finale de la Coupe de Grèce entachée par des affrontements entre supporters

La finale de la Coupe de Grèce de football, samedi soir à Athènes entre le Panathinaïkos et le PAOK Salonique (1-0), a été entachée par des violents affrontements entre supporters.Les supporters des deux camps ont allumé des fumigènes et se sont affrontés en tribunes. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour mettre fin aux troubles. Le match a débuté avec 40 minutes de retard car plusieurs joueurs, entraîneurs et supporters avaient des difficulté à respirer. Le joueur de Panathinaïkos Aitor Cantalapiedra a été touché au bras gauche par une pierre lancée depuis le bloc des supporters du PAOK après avoir marqué le seul but du match sur penalty à la 35e minute. Le match a été interrompu pendant environ 30 minutes avant de reprendre et de se terminer sans autre incident, après minuit, alors que le Panathinaïkos soulevait son premier trophée depuis 2014. (Belga)

