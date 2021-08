La Finlandaise Emma Terho nouvelle présidente de la commission des athlètes du CIO

Emma Terho a été élue, en marge des Jeux Olympiques de Tokyo, à la présidence de la commission des athlètes du Comité International Olympique, a annoncé le CIO vendredi. La Finlandaise, qui sera épaulée par le Sud-Coréen Seung Min Ryu, nouveau vice-président, succède à la Zimbabwéenne Kirsty Coventry.Terho, 39 ans, née à Washington, a très longtemps porté les couleurs de l'équipe nationale féminine finlandaise de hockey sur glace. Elle a participé à cinq reprises aux Jeux Olympiques d'hiver, remportant à Nagano (1998) et Vancouver (2010) des médailles de bronze. Elle était aussi présente à Salt Lake City (2002), Turin (2006) et Sochi (2014). Seung Min Ryu, olympien à quatre reprises, est une figure du tennis table, lui qui a remporté l'or olympique en 2004 à Athènes et l'argent à Londres en 2012. Terho, qui siègera désormais à la commission exécutive du CIO, fait partie de la commission des athlètes depuis 2018, Ryu depuis 2016. Mercredi, le basketteur espagnol Pau Gasol, la cycliste polonaise Maja Wloszczowska, la nageuse italienne Federica Pellegrini ainsi que l'escrimeur japonais Yuki Ota ont intégré la commission. Leur mandat prendra fin au terme des JO de Los Angeles en 2028. Représentée par maximum 23 membres, la commission des athlètes joue un rôle déterminant en étant la voix des athlètes au sein du CIO. (Belga)