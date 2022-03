La Finlande, dernière nation nordique à lever les restrictions

Les dernières restrictions imposées pour freiner la propagation du coronavirus en Finlande ont été levées mardi. Les restaurants n'ont donc plus d'horaires imposés. Le taux d'occupations des établissements horeca n'est plus surveillé. Les autorités recommandent cependant encore aux Finlandais de continuer à porter le masque dans les transports en commun, mais ce n'est pas une obligation.Tous les pays nordiques ont désormais levé leurs restrictions. Seules quelques recommandations sont adressées aux citoyens sur la façon dont ils peuvent faire face à la pandémie dans les circonstances actuelles. Le Danemark avait levé pratiquement toutes ses mesures anti-Covid début février. La Suède et la Norvège ont rapidement suivi. L'Islande a pris une décision similaire il y a une semaine environ. (Belga)