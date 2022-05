La Finlande souhaite une ratification "la plus rapide possible"

La Finlande et la Suède souhaitent une ratification de leur adhésion à l'Otan "la plus rapide possible", a déclaré mercredi à Rome la Première ministre finlandaise, sans évoquer la Turquie qui menace de la bloquer."Certaines questions doivent encore être réglées" mais "nous voulons nous assurer que chaque pays membre de l'Otan ratifie notre candidature le plus vite possible", a déclaré Sanna Marin à l'issue d'un entretien avec son homologue italien Mario Draghi. "Un processus de ratification le plus rapide possible est la meilleure garantie de sécurité pour la Finlande et pour la Suède", a-t-elle ajouté. Mario Draghi a de son côté indiqué que l'Italie, membre de l'Alliance atlantique, "soutiendrait la Finlande et la Suède pendant cette période de transition". "Nous voulons accélérer les procédures internes pour rendre l'adhésion effective dans les plus brefs délais possible", a-t-il dit. La Suède et la Finlande ont officiellement et conjointement soumis leurs candidatures à l'adhésion à l'Otan mercredi, mais la Turquie, dont la ratification est impérative comme celle de chacun des 30 membres de l'Alliance, refuse pour le moment de les laisser entrer. Le président turc Recep Tayyip Erdogan reproche notamment à la Suède et à la Finlande de ne pas approuver ses demandes d'extradition des personnes qu'elle accuse d'être membres d'"organisations terroristes" comme le PKK kurde, ou d'avoir gelé des exportations d'armes vers la Turquie. Des consultations étaient en cours mercredi au sein du Conseil Atlantique pour tenter de lever l'opposition d'Ankara. (Belga)