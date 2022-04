La Flandre demande au Fédéral un remboursement technique d'un demi-milliard EUR

Le gouvernement flamand affirme qu'une erreur technique a été commise lors des calculs du financement des compétences transférées par la sixième réforme de l'État, notamment sur les périodes de transition des dotations liées aux maisons de repos et de soin.Le cabinet du ministre flamand du Budget, Matthias Diependaele (N-VA), estime que le Fédéral doit rembourser environ un demi-milliard d'euros au budget flamand, rapporte mardi le quotidien De Standaard. D'après le ministre, le Fédéral reconnaît d'ailleurs cette erreur, dont le montant doit encore être précisé. Une rectification sera demandée lors du Comité de concertation de ce vendredi. Le montant récupéré ira à la réduction de la dette flamande. À l'ordre du jour de ce "Codeco" figure aussi la stratégie budgétaire de la Belgique à l'horizon 2025, qui doit être présentée à la Commission européenne avant la fin du mois. Le gouvernement flamand, qui exige des autres entités fédérées la même volonté que la sienne de revenir à l'équilibre budgétaire en 2027, s'est officiellement retiré des discussions et ne fera que prendre acte de la trajectoire budgétaire qui sera déposée. Cette absence de consensus budgétaire intrabelge est récurrente et régulièrement pointée du doigt par l'exécutif européen. (Belga)