La Flandre interviendra pour les factures d'eau et d'énergie en cas de chômage temporaire

Le Parlement flamand a approuvé mercredi à l'unanimité une proposition de décret permettant à la Région de couvrir un mois les factures d'eau et d'énergie des personnes confrontées au chômage temporaire à cause de la pandémie de coronavirus (Covid-19).Il s'agit de l'une des premières mesures prises par le gouvernement flamand après la décision de fermer (partiellement) les cafés, les restaurants et les magasins. Le gouvernement a opté pour un montant fixe de 202,68 euros pour les personnes confrontées au chômage temporaire. Le gouvernement a la possibilité d'ajouter d'autres catégories si nécessaire. Ce vote était inédit dans sa forme. Pour la première fois, les membres du Parlement flamand ont pu voter de chez eux de façon numérique, sans se rendre à Bruxelles. (Belga)

