La Flandre investit dans 1.000 ordinateurs portables pour les nouveaux arrivants

Pour donner aux nouveaux arrivants la possibilité de suivre leurs cours d'intégration par voie numérique, le ministre flamand de l'Intégration Bart Somers (Open Vld) a annoncé vendredi qu'il accordera une subvention de 250.000 euros à l'Agence pour l'intégration et l'insertion (Agentschap Integratie en Inburgering) pour l'achat de 1.000 ordinateurs portables et des logiciels d'accompagnement.La crise provoquée par l'épidémie du coronavirus a entrainé la nécessité d'une numérisation de la politique d'intégration flamande. Comme les leçons classiques d'intégration civique ne sont pas possibles actuellement, ces leçons seront données autant que possible sous forme numérique. Mais comme tous les nouveaux arrivants ne possèdent pas un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone, le ministre flamand de l'Intégration, Bart Somers, prévoit d'investir dans 1.000 Chromebooks. Il s'agit d'ordinateurs portables simples et rapides qui sont utilisés dans le monde entier dans le cadre scolaire. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.