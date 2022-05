La Flandre prévoit des cours de néerlandais, près de 1.500 Ukrainiens inscrits au VDAB

La Flandre va prévoir 2.000 "trajets d'apprentissage" du néerlandais pour les personnes ayant fui l'Ukraine et qui sont prêtes à s'engager sur le marché de l'emploi dans le nord du pays. Le nouveau ministre CD&V de l'Emploi Jo Brouns a fait cette annonce vendredi.Parallèlement, l'inspection sociale va être renforcée (avec 10 agents de plus) pour contrer les risques d'exploitation, tandis que les employeurs continuent de signaler via le VDAB les postes vacants pour lesquels des personnes réfugiées en Belgique pourraient entrer en ligne de compte. 590 entreprises flamandes ont entre-temps signalé être à la recherche de 4.500 personnes. 1.475 personnes venues d'Ukraine se sont quant à elles inscrites auprès du VDAB, l'équivalent flamand du Forem et d'Actiris. (Belga)