La Flèche brabançonne - Classement

Le classement de la 62e Flèche brabançonne (1.Pro), disputée mercredi avec départ à Louvain et arrivée à Overijse- 137 engagés 1. Magnus Sheffield (USA/INEOS Grenadiers) les 205 km en 4h53:21 (moyenne 41,929 km/h) 2. Benoit Cosneyfroy (Fra) à 0:37 3. Warren Barguil (Fra) 4. Ben Turner (G-B) 0:40; 5. Thomas Pidcock (G-B); 6. Remco Evenepoel; 7. Michael Matthews (Aus); 8. Dylan Teuns; 9. Tim Wellens; 10. Xandro Meurisse 0:51; 11. Michael Valgren Hundahl (Dan) 1:46; 12. Laurens De Plus; 13. Daryl Impey (AfS); 14. Mauri Vansevenant; 15. Dorian Godon (Fra); 16. Hugo Houle (Can); 17. Jenno Berckmoes; 18. Giacomo Nizzolo (Ita); 19. Oliver Naesen; 20. Vito Braet; 21. Tony Gallopin (Fra); 22. Matteo Trentin (Ita); 23. Juan Ayuso Pesquera (Esp); 24. Alexis Renard (Fra); 25. Cedric Beullens; 26. Marc Hirschi (Sui); 27. Tom Devriendt; 28. Alexandre Delettre (Fra); 29. Franck Bonnamour (Fra); 30. Jonas Wilsly (Dan); 31. Stefano Oldani (Ita); 32. Marco Haller (Aut); 33. Jan Bakelants; 34. Luis Leon Sanchez (Esp); 35. Kenneth Van Rooy; 36. Bryan Coquard (Fra); 37. Ben Healy (Irl); 38. Julian Mertens; 39. Lukasz Owsian (Pol); 40. Winner Andrew Anacona (Col); 41. Baptiste Planckaert 2:01; 42. Ide Schelling (P-B) 2:15; 43. Kévin Vauquelin (Fra) 4:44; 44. Jesus Ezquerra Muela (Esp); 45. Tobias Bayer (Aut); 46. Johnatan Canaveral Vargas (Col); 47. Jonas Rutsch (All); 48. Robert Stannard (Aus); 49. Eliot Lietaer; 50. Alessandro Covi (Ita) 4:46; 51. Krists Neilands (Let) 5:32; 52. Andreas Kron (Dan) 5:50; 53. Finn Fisher-Black (N-Z) 5:52; 54. Tobias Halland Johannessen (Nor) 6:18; 55. Victor Campenaerts 6:22; 56. Lawrence Warbasse (USA) 7:10; 57. Rémi Cavagna (Fra); 58. Ludovic Robeet 7:44; 59. Kristian Sbaragli (Ita) 8:01; 60. Ivo Manuel Alves Oliveira (Por); 61. Alexander Kamp (Dan) 8:49 (Belga)

