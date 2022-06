La Flèche de Heist - Arnaud De Lie, vainqueur d'une 5e course, voit son avenir chez Lotto Soudal

Arnaud De Lie, 20 ans, a décroché samedi, à la Flèche de Heist, le cinquième succès de sa jeune carrière. Le néo-pro a laissé derrière lui un ancien champion d'Europe, Giacomo Nizzolo, et un ancien champion du monde, Mark Cavendish."Mes équipiers ont à nouveau parfaitement appliqué le plan que nous avions déterminé avant le départ", a expliqué le jeune sprinteur wallon. "J'ai été très bien amené à l'avant et placé à une super position juste avant l'ascension de l'Heistse Berg. J'ai choisi la roue de Piet Allegaert. Giacomo Nizzolo était aussi à proximité. Nizzolo a lancé son sprint à environ 250 mètres de la ligne. J'ai attendu et j'ai pu le dépasser et finir le travail. C'est incroyable. C'est un deux sur deux après le GP Marcel Kint à Zwevegem dimanche passé." De Lie offre un 5e succès à Lotto Soudal, qui souhaite prolonger le contrat de sa pépite. "Je suis extrêmement heureux de ma condition et de ma forme actuelles", a ajouté le coureur de 20 ans. "Bien sûr, je peux toujours m'appuyer sur une équipe solide. Sans eux, je ne peux pas commencer mon sprint dans une position parfaite. Normalement, nous allons discuter d'ici peu de la prolongation de mon contrat. L'équipe a confiance en moi et cela me permet de me sentir très bien. Florian Vermeersch, Cedric Beullens, Brent Van Moer, Sebastien Grignard et d'autres font à chaque fois ce qu'ils peuvent pour m'amener au sprint dans un fauteuil. Peut-être que ce nouveau contrat portera sur trois saisons." (Belga)