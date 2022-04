La Fondation contre le cancer lance l'action "Buddy Deal" pour inciter à arrêter de fumer

La Fondation contre le cancer lance en mai le "Buddy Deal", une campagne nationale visant à inciter les fumeurs à stopper leur tabagisme grâce au soutien d'un ami, annonce-t-elle jeudi. Pendant tout le mois, le soutien du fumeur s'engage à l'accompagner dans ce défi, en échange d'une contrepartie s'il est réussi au 31 mai.Les participants peuvent s'inscrire via le site buddydeal.be avec leur binôme, jusqu'au 30 avril. Après l'inscription, les "buddies" recevront par mail des conseils précieux pour parvenir à leur but sans rien lâcher, et relever le défi. "La prévention est l'une des trois missions importantes de la Fondation contre le Cancer", rappelle son directeur général, Benoit Koerperich. "Arrêter de fumer ou ne pas fumer du tout est la meilleure prévention pour éviter de nombreux cancers." Le tabagisme, en plus de provoquer des cancers (19% de tous les cancers), entraîne également des maladies cardiovasculaires ou d'autres affections. Environ 14.000 fumeurs meurent prématurément à cause de leur consommation de tabac, chaque année en Belgique, estime la Fondation. Leur qualité de vie peut également être très affectée par cette dépendance. "A l'âge de la retraite, alors que les années peuvent se dérouler sereinement pour les non-fumeurs, pour de nombreux fumeurs, différentes affections dues au tabagisme réduisent leur qualité de vie", note la Fondation contre le cancer. "Ils risquent non seulement de mourir plus tôt, mais aussi souffrir plus tôt et plus longtemps des conséquences du tabagisme." En 2020 et 2021, 28% des Belges fumaient quotidiennement et 27% occasionnellement, selon une enquête tabac menée en septembre 2021 par la Fondation. (Belga)