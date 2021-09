La Forêt de Soignes à la fête le 17 octobre

La Forêt de Soignes, située au sud-est de Bruxelles, sera célébrée le dimanche 17 octobre, à l'occasion de la journée dédiée en son honneur, annonce mardi la Fondation Forêt de Soignes.Promenades avec les gardes-forestiers, visites à vélo, "bains de forêt" ou encore visite de l'écoduc de Groenendaal... Les activités proposées gratuitement aux curieux et curieuses seront nombreuses au programme de la cinquième édition de la Journée de la Forêt de Soignes. Un petit creux ? Un pique-nique composé de produits locaux et sans pesticides sera proposé, ainsi qu'un marché fermier et des terrasses "avec vue sur forêt". Le public pourra profiter de ces découvertes à partir des portes d'entrée de cette forêt gérée par les trois Régions, soit Rouge-Cloître, Hippodrome de Boitsfort, Groenendaal, Espinette Centrale, Jezus-Eik, Arboretum Tervuren, Park van Tervuren et Domaine Régional Solvay. Les participantes et participants sont priés de privilégier la marche, le vélo ou les transports en commun pour se rendre dans le poumon vert. (Belga)