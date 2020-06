La formation Deceuninck-Quick Step en camp d'entraînement en Italie cet été

Deceuninck-Quick Step va partir en camp d'entraînement en altitude du 6 au 23 juillet, aux alentours de San Pellegrino Terme, non loin de Bergame, ville italienne très touchée par la pandémie de Covid-19. Patrick Lefevere, manager général de l'équipe cycliste, l'a annoncé sur le plateau de l'émission De Zevende Dag.L'équipe belge avait déjà annoncé en début de semaine organiser un camp d'entraînement de trois dans les Ardennes flamandes à partir du 15 juin. Deceuninck-Quick Step avait initialement prévu de scinder son équipe en plusieurs bulles, basées sur le calendrier sportif des uns et des autres. Mais Lefevere a finalement abandonné l'idée. "Nous allons tous partir en stage en altitude et louer un hôtel entier à San Pellegrino. Si une infection au coronavirus devait survenir, nous serons sûrs qu'elle provient de l'équipe." Le manager belge a ajouté qu'il allait commencer à tester ses coureurs au coronavirus dès le début de la semaine prochaine. L'équipe a loué un camping-car et l'a installé au service course de l'équipe à Wevelgem. (Belga)