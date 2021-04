La France a franchi le seuil des 10 millions de premières injections de vaccins

La France a franchi jeudi le seuil des 10 millions de personnes ayant reçu une première injection de vaccin contre le Covid-19, a annoncé le Premier ministre français Jean Castex.Le pays "vient de franchir les 10 millions de personnes qui ont reçu une première vaccination, c'est-à-dire que nous sommes à une semaine d'avance (sur) l'objectif que j'avais fixé. C'est une très bonne performance, la France vaccine beaucoup", s'est félicité le chef du gouvernement. "Et cela est dû à (...) tous ceux qui sont, sept jours sur sept, sur le pont au service de cette grande cause nationale qui s'appelle la vaccination et qui nous permettra de sortir de cette crise", a-t-il déclaré après sa visite d'un centre de vaccination à Nogent-sur-Marne, à l'est de Paris. (Belga)