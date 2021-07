La France imposera en août le pass sanitaire pour les restaurants et certains transports

La France va imposer le pass sanitaire dans les restaurants, cafés et dans certains moyens de transport dès le mois d'août a annoncé lundi le président Emmanuel Macron, pour inciter les Français à se vacciner contre le Covid."Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets, là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux", a déclaré M. Macron, qui a ajouté qu'il serait aussi imposé dans une dizaine de jours pour les lieux de loisirs et culture. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.