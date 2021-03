La France prend le commandement maritime d'une task force américaine dans le Golfe

La France reprend ce mercredi, avec son groupe aéronaval (GAN) articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle, le commandement de la Task Force (TF) 50, une des composantes des forces navales américaines déployées dans la région du Golfe arabo-persique, a annoncé la ministre française des Armées, Florence Parly.Ce GAN comprend notamment la frégate belge Léopold 1, qui escorte le Charles de Gaulle depuis le mois dernier dans cette mission baptisée Clemenceau. "Cette décision confirme la crédibilité des forces armées françaises et constitue une marque importante de confiance de la part de nos alliés américains. La France avait déjà assumé cette responsabilité en décembre 2015", a indiqué Mme Parly dans un communiqué reçu à Bruxelles. Aujourd'hui tournée vers les théâtres de Syrie et d'Irak au sein de l'opération Inherent Resolve (OIR, la lutte contre le groupe djihadiste Etat islamique), la TF 50 a toujours occupé une place de premier plan au sein de la stratégie américaine au Moyen-Orient, a ajouté la ministre. Le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, fer de lance de l'action militaire française, a quitté le mois dernier le port de Toulon (sud-est de la France) pour une mission qui l'a conduit en Méditerranée orientale puis dans l'océan Indien dans le cadre de l'opération Chammal, volet français de l'opération internationale anti-djihadiste OIR en Irak et en Syrie. Il est arrivé dans le Golfe dans le cadre d'une mission destinée à lutter contre l'EI et pour affirmer la "liberté de navigation" dans des zones maritimes ayant connu une recrudescence des tensions. Outre le porte-avions, le groupe aéronaval est composé de la frégate multi-missions Provence, de la frégate de défense aérienne Chevalier Paul, du bâtiment de commandement et de ravitaillement Var ainsi que de la frégate Léopold 1, l'une des deux que possède la Marine belge. (Belga)