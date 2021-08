La France rejoint le Japon en demi-finale du tournoi de basket féminin

La France a rejoint le Japon en demi-finales du tournoi de basket féminin aux Jeux Olympiques de Tokyo mercredi à la Super Arena de Saitama. Les Françaises ont battu l'Espagne 67-64 en quarts de finale dans un match tendu jusque dans les dernières secondes.La France avait décroché la médaille d'argent aux Jeux de Londres en 2012. Plus tôt dans la journée, le Japon avait mis fin au rêve des Belgian Cats en s'imposant sur le fil 86 à 85. Pour sa première participation au tournoi olympique la Belgique termine 7e. C'est d'ores et déjà le meilleur résultat du Japon qui avait terminé 5e aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976 lors de la première édition du tournoi de basket féminin. L'autre demi-finale vendredi (6h40 heure belge) mettra en scène les États-Unis à la Serbie. Les Américaines ont dominé l'Australie pour ajouter une 53e victoire de suite à leur série aux Jeux Olympiques sur la route d'une 7e médaille d'or d'affilée et la 9e de leur histoire. Les Serbes, championnes d'Europe et médaillée de bronze à Rio en 2016, ont terminé par un 12-0 leur quart de finale face à la Chine l'emportant 77 à 70. (Belga)