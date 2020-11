La France souligne son "profond respect pour l'islam" en Égypte

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a assuré dimanche au Caire que la France avait un "profond respect pour l'islam" lors d'une visite "d'apaisement" vis-à-vis du monde arabe, au sujet des caricatures du prophète Mahomet.M. Le Drian a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, dans un entretien de deux heures. Il a ensuite tenu une réunion avec son homologue Sameh Choukry, dans le cadre de sa visite en vue d'un "travail d'apaisement", selon le ministère français des Affaires étrangères. "J'ai rappelé et je rappelle ici le profond respect que nous avons pour l'islam", a affirmé le ministre français au cours d'une conférence de presse. "Ce que nous combattons c'est le terrorisme, le détournement de la religion, l'extrémisme", a-t-il ajouté en assurant qu'il venait "expliquer, si besoin était, ce combat" ainsi que "le combat (pour le) respect de la liberté de croire". Le ministre français doit ensuite se rendre au Maroc, où il s'entretiendra lundi avec plusieurs hauts responsables du royaume. Emmanuel Macron avait défendu la liberté de caricaturer en promettant de ne pas "renoncer aux caricatures", lors d'un hommage national au professeur Samuel Paty, décapité par un islamiste le 16 octobre, pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet. Dans certains pays à majorité musulmane, des fidèles ont réagi avec colère aux propos du président français, dont des portraits ont été brûlés lors de manifestations et une campagne a été lancée pour boycotter les produits de l'Hexagone. Les relations sont au beau fixe entre Paris et Le Caire. (Belga)