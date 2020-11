La FWB lance une plateforme pour équiper écoles et élèves de matériel informatique

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles lance lundi un site intitulé "mes-outils-numériques" pour équiper les écoles et les élèves en matériel informatique "afin de les soutenir dans la numérisation des apprentissages", annoncent le ministre-président Pierre-Yves Jeholet et son ministre du Budget Frédéric Daerden (PS) dans un communiqué commun.L'objectif est de centraliser l'ensemble des informations relatives à l'équipement en matériel informatique des écoles et des élèves de l'enseignement francophone, précise le communiqué. La plateforme sera opérationnelle lundi à 9h via l'adresse https://mes-outils-numeriques.cfwb.be/. "D'une part, la plateforme permettra de communiquer sur l'accélération de la stratégie numérique auprès des directions d'écoles, des parents d'élèves, des enseignants et des fournisseurs de matériel informatique. D'autre part, la plateforme jouera un rôle moteur pour guider, pas à pas, chaque école secondaire et chaque parent dans l'acquisition de son matériel informatique", ajoutent les ministres. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de débloquer un budget de 25 millions d'euros (10 millions immédiatement en 2020 et 15 millions en 2021), destiné, notamment, à l'équipement numérique des élèves et des enseignants et au recrutement de conseillers techno- pédagogiques. "Le lancement ce lundi de 'mes-outils-numériques' est la première démonstration concrète de l'accélération que le gouvernement a voulu donner à la stratégie numérique de la Fédération Wallonie-Bruxelle, le premier pas concret vers l'acquisition du matériel informatique nécessaire pour relever les défis de l'enseignement numérique directement par nos écoles, et sans que cela ne leur coûte rien", déclare Pierre-Yves Jeholet. "Cette accélération se poursuivra d'ici quelques semaines par l'opération destinée à tous les élèves entre la 3ème à la 7ème secondaire et qui consistera, de manière dorénavant structurelle, à offrir une véritable politique d'aide à l'équipement individuel de 260.000 élèves, à moindre coût et dans un cadre pédagogique." "Ce lundi sera diffusé auprès des pouvoirs organisateurs et des établissements scolaires la circulaire qui définit les modalités d'octroi de 10 millions d'euros de subventions pour l'acquisition d'outils numériques pour l'école. L'ampleur des moyens dégagés, la simplicité de la procédure et la plateforme 'mes-outils-numériques', permettront de rencontrer immédiatement les besoins des familles qui subissent tout particulièrement la fracture numérique", selon Frédéric Daerden. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.