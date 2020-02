La Gantoise rejoint les autres clubs pour la vente collective des droits médias à Eleven

La Gantoise a décidé lundi de rejoindre les autres clubs de la Pro League pour ce qui concerne a vente des droits médias du football belge à Eleven Sports. Ce sont donc 23 des 24 clubs que compte la Pro League qui participent à la vente collective des droits. L'Antwerp est désormais le seul club à faire bande à part.Le 12 février dernier, la Pro League avait décidé d'attribuer le contrat des droits médias du football belge à Eleven Sports pour 103 millions d'euros. La Gantoise et l'Antwerp avaient alors décidé de ne pas participer à la vente collective de ces droits, bloquant le processus. Ivan De Witte et Michel Louwagie, président et manager de La Gantoise, ont rencontré lundi des représentants de la Pro League, rencontre après laquelle les Buffalos ont décidé de se joindre à la vente collective des droits médias des compétitions de la Pro League et de la Coupe de Belgique jusqu'en juin 2025 à Eleven. "Nous nous réjouissons du ralliement de La Gantoise: ceci est tout à fait conforme à l'ADN de ce club qui a toujours été un fervent partisan de la solidarité", s'est réjoui Peter Croonen, président de la Pro League. Pierre François, CEO de la Pro League, "recevra mardi les représentants d'Eleven pour préparer sans attendre la prochaine saison médiatique de la Pro League", précise la Pro League. (Belga)