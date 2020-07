La gouverneure d'Anvers appelle ses habitants à limiter davantage les contacts

La gouverneure de la province d'Anvers Cathy Berx appelle vendredi ses habitants - en particulier dans les centres-villes et autres zones fréquentées - à davantage limiter le nombre de contacts que ce que les règles fédérales imposent et aussi à opter pour une bulle fixe au lieu de changer. "Je ne dis pas que les règles doivent changer, mais appelez cela un défi: rien ne vous empêche de limiter au maximum vos contacts", souligne-t-elle.La Ville d'Anvers et un certain nombre de communes périphériques font face à de nombreuses nouvelles infections au coronavirus. Face à cette situation, Cathy Berx souhaite notamment aider les bourgmestres à prendre des mesures supplémentaires si nécessaire, en plus des règles plus strictes déjà annoncées jeudi par le Conseil national de sécurité. Elle encourage par ailleurs les citoyens à faire des efforts au quotidien. "Je ne fixe pas de seuil, mais je vous appelle à limiter vos contacts à la famille et à un ou quelques amis", avance la gouverneure. "Et il est préférable de rester à distance lors des contacts avec des amis. Ne les serrez pas dans vos bras et ne les embrassez pas." Cathy Berx exhorte également les Anversois à rester chez eux s'ils se sentent malades. "Et surtout si vous avez été testés positifs au Covid-19, restez confinés chez vous s'il vous plait", supplie-t-elle. "Comparez cela à quelqu'un qui a le sida et qui a un contact sexuel à risque, qui se rend en fait coupable de 'coups et de blessures'. Se mêler consciemment à d'autres personnes quand on est positif au Covid revient au même. Et pour les parents: ne laissez pas vos enfants aller dans les plaines de jeux s'ils sont positifs." (Belga)