La Grèce se dote préventivement d'une panoplie de mesures

La Grèce s'est dotée préventivement d'une série de mesures de protection, prévoyant des fermetures d'espaces publics ainsi que des restrictions de transports, à activer en cas d'arrivée de l'épidémie de coronavirus.Ces mesures, détaillées dans un décret adopté mardi soir, comprennent la possibilité d'interdire temporairement les voyages depuis et vers des pays comptant de nombreux cas de contamination, ainsi que de réquisitionner des lits dans des hôtels et des cliniques privées. Le texte prévoit aussi d'autoriser la fermeture temporaire "d'espaces couverts de rassemblements publics", comme des écoles, des lieux de culte, des cinémas, des théâtres, des gymnases et des entreprises. "Nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pour protéger la santé publique", a déclaré aux journalistes le porte-parole du gouvernement Stelios Petsas. La Grèce n'a pour le moment répertorié aucun cas confirmé du nouveau coronavirus. Treize hôpitaux dans le pays ont été désignés par le ministère de la Santé comme susceptibles d'accueillir des personnes contaminées par le virus. Un porte-parole du ministère de la Santé a souligné cette semaine que vu la longueur de la période d'incubation du virus, les contrôles de santé dans les ports et les aéroports avaient peu de chances d'être efficaces. Lundi, le comité olympique grec a annoncé avoir discuté de projets alternatifs tenant compte de l'éventualité d'une épidémie pour la cérémonie d'allumage de la flamme des Jeux de Tokyo 2020. La flamme pour les Jeux de Tokyo 2020 doit être allumée le 12 mars lors d'une cérémonie sur les ruines du temple d'Hera à Olympie, siège des Jeux de l'Antiquité en Grèce. L'étape grecque du relais de la flamme durera huit jours avant qu'elle ne soit remise aux organisateurs de Tokyo 2020 le 19 mars à Athènes. (Belga)